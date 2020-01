Wind River parantaa sulautetun Linuxin tietoturvaa

Sulautettujen laitteiden tietoturva on tutkimusten mukaan edelleen usein varsin hataralla pohjalla. Alue kaipaa parannusta ja Wind River pyrkii parantamaan omaa osaamistaan yritysostolla. Kauppalistalle tarttui Star Lab, josta tulee samalla Wind Riverin tytäryhtiö.

Wind River on esimerkiksi VDC Researchin mukaan markkinoiden johtava sulautetun Linuxin toimittaja. Yrityskauppa vahvistaa sen tuotetarjontaa esimerkiksi Linuxin järjestelmätason suojaustyökaluilla ja suojatulla avoime koodin hypervisor-tekniikalla.

Historiallisesti sulautetut laitteet ovat toimineet erityksissä ja ympäristöissä, joissa ne on hyvin vähän liitetty ympäröivään maailmalla. IOT:n etenemisen myötä tämä ei ole enää mahdollista, mikä avaa esimerkiksi teollisuuden hallintajärjestelmät kyberuhkille.

Amerikkalainen Star Lab on pieni ohjelmistotalo, joka on keskittynyt tietoturvajärjestelmien kehittämiseen kaikkein kriittisimpiä järjestelmiä varten. Sen ohjelmistoja käytetään esimerkiksi lentokoneissa ja puolustusteollisuudessa. Käytännössä Star Labin tuotteet on suunniteltu suojaamaan järjestelmiä vahvimpienkin kyberhyökkäysten alla.

Wind Riverin pääjohtaja Kim Douglasin mukaan Star Labin tuotteet täydentävät yrityksen tarjontaa. - Linux-kyberturvasta on tulossa vaatimus yhä useammalla teollisuudenalla, Douglas kommentoi.