Kielin yliopiston kemistit ja fyysikot yhdistivät voimansa kollegoiden kanssa Ranskasta ja Sveitsistä suunnitellakseen ja käyttämään yksittäisien molekyylien spinkytkimiä. Äskettäin kehitetyillä molekyyleillä on vakaat spintilat ja eivätkä ne menetä toimivuuttaan pinnoille adsorboituneena.

Robottibussikokeiluja on meillä käynnissä useita. Jossakin vaiheessa robottibussilaivastoa pitää pystyä hallitsemaan etänä, jotta liikenne sujuisi turvallisesti ja luotettavasti. Nyt kotimaisen Sensible 4:n GACHA-bussissa testataan tätä.

Avaruus on vihamielinen ympäristö, jossa normaalit komponentit eivät tahdo toimia. Amerikkalainen Microchip sanoo nyt kehittäneensä maailman ensimmäisen kaupallisen vakiopiirin, jolla Ethernet-yhteys saadaan vietyä satelliitteihin.

Samsung aikoo julkistaa uuden lippulaivasarjana eli Galaxy S20 -puhelimet kuukauden sisällä ja verkossa on jo paljon ”vuotoja”, joissa uutuuksien ominaisuuksia esitellään. Monin osin uusi S20 ottaa isoja hyppäyksiä eteenpäin, mikäli huhut pitävät paikkaansa.

Digitaalinen terveys on käymässä läpi vallankumousta, joka perustuu ultra kannettavien, kannettavien valvontalaitteiden saatavuuteen. Nämä laitteet antavat potilaille, joilla on pitkäaikaisia ja kroonisia sairauksia, mahdollisuuden päivittäiseen sairauden seurantaan, jolloin korkeatasoinen hoito voidaan tarjota mukavammin kuin koskaan ennen. Näiden laitteiden tehonhallinta on suunnittelijoille iso haaste.

Duken yliopiston ja Ranskan Institut de Physique de Nicen tutkijat ovat kehittäneet uuden mikroaaltokuvauksen menetelmän esineiden tunnistamiseksi. Menetelmä parantaa tunnistuksen tarkkuutta ja vähentää samalla laskenta-aikaa ja tehovaatimuksia.

Suomalaisen Sensible 4:n kehittämä ja japanilaisen MUJI:n muotoilema GACHA-robottibussi aloittaa tänään ajamisen Vantaan Kivistössä. Pilottihanke on teknologiayhtiö Sensible 4:n ja Vantaan kaupungin, Uudenmaan liiton ja Suomen Kasvukäytävän yhteistyö, jossa tarjotaan ns. viimeisen kilometrin (last-mile) matkustamista Kivistön alueen asukkaille.

AMD ilmoittaa, että Euroopan ECMWF-säätutkimuskeskus (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) on valinnut sen EPYC-prosessorit vauhdittamaan tulevaa huipputehokasta supertietokonettaan. Kone perustuu Atoksen uusimpaan BullSequana XH2000 -teknologiaan.

Nokia on tänään kutsunut henkilöstön edustajat Suomessa yt-neuvotteluihin, joiden arvioidaan johtavan noin 180 työpaikan vähennykseen vuonna 2020. Ikävän uutisen takana on yhtiön pyrkimys panostaa entistä vahvemmin 5G-tuotekehitykseen, sanoo yhtiön Suomen maajohtaja Tommi Uitto.

Älypuhelimien kameratekniikka on kehittynyt viime vuosina huimaa vauhtia, mutta monissa olosuhteissa kameroilla on edelleen vaikeuksia ottaa laadukkaita kuvia. Itävaltalainen ams helpottaa tätä ongelmaa markkinoiden ensimmäisellä high end -älypuhelimiin tarkoitetulla spektrianturilla.