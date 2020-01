Robottibussia nyt talviolosuhteissa Vantaalla

Suomalaisen Sensible 4:n kehittämä ja japanilaisen MUJI:n muotoilema GACHA-robottibussi aloittaa tänään ajamisen Vantaan Kivistössä. Pilottihanke on teknologiayhtiö Sensible 4:n ja Vantaan kaupungin, Uudenmaan liiton ja Suomen Kasvukäytävän yhteistyö, jossa tarjotaan ns. viimeisen kilometrin (last-mile) matkustamista Kivistön alueen asukkaille.

Pilotti kestää viisi viikkoa. GACHA ajaa tiistaista torstaihin 10-12 ja 13-15 välisenä aikana, jolloin ihmiset voivat tulla kyytiin. Reitti on 3,4 kilometrin pituinen ja lähtee Kivistön linja-autoterminaalin edestä ja pysähtyy viidessä eri paikassa.

Pilotti on avoin yleisölle ja ilmainen. Kyytiin mahtuu enintään yhdeksän matkustajaa kerrallaan. Sähkökäyttöinen GACHA-robottibussi liikkuu pilotin aikana muun liikenteen seassa.

Vantaan pilotin aikana testataan ensimmäistä kertaa GACHAa vaativissa talviolosuhteissa avoimessa liikenneympäristössä (toki tämä edellyttää, että talvi tulee Vantaalle). Sensible 4:n ainutlaatuinen paikannusteknologia mahdollistaa robottibussien ympärivuotisen ajamisen myös Suomen sääolosuhteissa.

Sää vaikuttaa keskeisesti itseajavien autojen kykyyn ymmärtää ympäristöään. Sensible 4:n kehittämä teknologia, joka perustuu pitkään tutkimustyöhön Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa, on ratkaissut tämän ongelman.

Toinen testattava asia on bussin kommunikointi Syväkiventien ja Keimolantien risteyksen liikennevalojen kanssa, jossa bussi tunnistaa, mitkä valot risteyksessä on päällä. Bussi kulkee tyypillisesti 20-35 kilometrin tuntinopeudella ja reagoi muuhun liikenteeseen.