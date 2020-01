Suomalaisen Sensible 4:n kehittämä ja japanilaisen MUJI:n muotoilema GACHA-robottibussi aloittaa tänään ajamisen Vantaan Kivistössä. Pilottihanke on teknologiayhtiö Sensible 4:n ja Vantaan kaupungin, Uudenmaan liiton ja Suomen Kasvukäytävän yhteistyö, jossa tarjotaan ns. viimeisen kilometrin (last-mile) matkustamista Kivistön alueen asukkaille.

AMD ilmoittaa, että Euroopan ECMWF-säätutkimuskeskus (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) on valinnut sen EPYC-prosessorit vauhdittamaan tulevaa huipputehokasta supertietokonettaan. Kone perustuu Atoksen uusimpaan BullSequana XH2000 -teknologiaan.

Nokia on tänään kutsunut henkilöstön edustajat Suomessa yt-neuvotteluihin, joiden arvioidaan johtavan noin 180 työpaikan vähennykseen vuonna 2020. Ikävän uutisen takana on yhtiön pyrkimys panostaa entistä vahvemmin 5G-tuotekehitykseen, sanoo yhtiön Suomen maajohtaja Tommi Uitto.

Älypuhelimien kameratekniikka on kehittynyt viime vuosina huimaa vauhtia, mutta monissa olosuhteissa kameroilla on edelleen vaikeuksia ottaa laadukkaita kuvia. Itävaltalainen ams helpottaa tätä ongelmaa markkinoiden ensimmäisellä high end -älypuhelimiin tarkoitetulla spektrianturilla.

Piillä olevan elektronin spiniin tukeutuva kvanttibitti voi kommunikoida toisen kvanttibitin kanssa, joka sijaitsee sirulla huomattavan etäisyyden päässä. Princentonin yliopistossa todistettu ominaisuus voisi mahdollistaa yhteydet useiden kvanttibittien välillä monimutkaisten laskelmien suorittamiseksi.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkimusorganisaatio kertoo haittaohjelmien katsauksessaan, että Emotet oli joulukuun johtava haittaohjelma kolmatta kuukautta peräkkäin. Sitä levitettiin roskaposteilla, joiden otsikoissa klikkauksia houkuteltiin esimerkiksi Greta Thunbergin nimellä ja joulujuhlilla.

Aalto-yliopistossa on tehty merkittävä innovaatio aurinkokennojen valmistuksessa. Kehitetyssä menetelmässä kennot voidaan valmistaa mustesuihkutulostimella ja silkkipainatuksella, ja niitä on myös mahdollista kuvioida tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Linköpingin yliopistossa on kehitetty uusi menetelmä galliumnitridi-piirien valmistukseen. Uusi menetelmä sovittaa puolijohdekerroksia muutamissa nanometreissä on johtanut paitsi tieteelliseen keksintöön myös uuteen tehotransistorien tyyppiin.

Bluetooth on suosittu IoT-radiotekniikka, mutta paristokäyttöisiin solmuihin se on usein edelleen liian tehosyöppö. Silicon Labs esitteli Las Vegasin CES-messuilla Wireless Gecko 2 -sarjaansa uuden piiriperheen, joka näyttää ratkaisevan tämän ongelman. Yhtiön mukaan piirit mahdollistaa BLE-pohjaisten IoT-laitteiden kehityksen, jotka tulevat toimeen 10 vuotta yhdellä nappiparistolla.

Kun järjestelmät muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, niiden testaamisesta tulee painajaismaista. Esimerkiksi autonomisten ajoneuvojen testaaminen kattavasti edellyttäisi miljoonia ajokilometrejä, mihin valmistajilla ei ole aikaa.