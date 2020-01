Samsung Electronics esitteli Las Vegasin CES-messuilla uusimman ulkoisen SSD-asemansa, jossa uutta on levyn suojaus sormenjälkitunnistimen avulla. Levy on erittäin nopea NVMe-väyläprotokollan ansiosta, mutta onko uudelle suojauksella oikeasti tarvetta?

3D-syvyysantureita tarvitaan moneen sovellukseen: luotettavaan kasvojen tunnistukseen, valokuvatoimintojen parantamiseen ja aidompaan lisätyn todellisuuden kokemukseen. Infineon on nyt esitellyt maailman pienimmän ToF-anturin älypuhelimiin.

Haptinen palaute tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun sormensa vie kosketusnäytöllä vaikkapa liukusäätimen päälle, säätimen tuntee. Tätä ei ole helppo toteuttaa käytännössä eikä käytännöllisesti, mutta ranskalainen Hap2U kuitenkin esitteli Vegasin messuilla maailman ensimmäistä haptisen puhelimen protoa.

OnePlus ei ole aiemmin juuri panostanut CES-messuihin, mutta tällä kertaa se valitsi Las Vegasin uuden Concept One -mallinsa esittelyyn. Mullistavaa siinä on takakameroiden peittyminen piiloon kameramoduulin elektrokromisen lasin avulla.

Argonne National Laboratoryn tutkimuksissa on kerätty energiaa valosta käyttämällä biologian inspiroimia keinotekoisia soluja. Matkimalla biologisia koneistoja ei-biologisilla komponenteilla tutkijat ovat löytäneet tapoja luoda keinotekoisia soluja, jotka suorittavat keskeisen biologisen tehtävän muuntaa valoa kemialliseksi energiaksi.

Australialaisen Monash-yliopiston tutkijat ovat kaupallistamisen partaalla kehittämällään maailman tehokkaimmalla litium-rikki (Li-S) -akulla. Se voisi ylittää nykyisten akkujen kapasiteetin yli nelinkertaisesti. Älypuhelin pitäisi tällä akulla ladata vain oka viides päivä. Rikkiakun avulla on tutkijoiden mukaan mahdollista ajaa sähköautolla tuhat kilometriä yhdellä latauksella.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat löytäneet TikTokista useita haavoittuvuuksia, jotka olisivat voineet sallia pääsyn käyttäjätileille. Hyökkääjät olisivat voineet muokata käyttäjätilien sisältöä ja jopa poimia niille tallennettuja luottamuksellisia, henkilökohtaisia tietoja.

Amerikkalainen Leitner-Poma on yksi suurista hiihtohissien valmistajista. Yhtiön haasteena on ollut hissien etävalvonta, johon aiemmin on käytetty manuaalisesti ylläpidettäviä Cisco-yhteyksiä. Nyt hissejä valvotaan suomalaiselle turvatulla etäyhteydellä.

Samalla kun johdolliset kuulokkeet alkavat kadota markkinoilta on Bluetooth-tekniikkaa hallinnoiva järjestö esitellyt uuden audiokoodekin, joka lupaa korjata tekniikan puutteet audiosignaalin siirrossa. Äänenlaatu paranee, siirron tehonkulutus pienenee ja paritus menee uusiksi: jatkossa samaan lähteeseen voidaan liittyä useammilla laitteilla.

Bristolin yliopiston ja Tanskan teknisen yliopiston (DTU) tutkijat ovat yhteisvoimin onnistuneesti kehittäneet piirirakenteita, jotka kykenevät koodaamaan kvantti-informaatiota piireissä muodostetussa valolla. Innovaatio mahdollistaa kvantti-informaation erittäin tehokkaan prosessoinnin erittäin alhaisella kohinalla. Demonstraatio voisi mahdollistaa merkittävän lisäyksen kykyyn tuottaa monimutkaisempia kvanttipiirejä, joita vaaditaan kvanttilaskennassa ja viestinnässä.