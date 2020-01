Australialaisen Monash-yliopiston tutkijat ovat kaupallistamisen partaalla kehittämällään maailman tehokkaimmalla litium-rikki (Li-S) -akulla. Se voisi ylittää nykyisten akkujen kapasiteetin yli nelinkertaisesti. Älypuhelin pitäisi tällä akulla ladata vain oka viides päivä. Rikkiakun avulla on tutkijoiden mukaan mahdollista ajaa sähköautolla tuhat kilometriä yhdellä latauksella.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat löytäneet TikTokista useita haavoittuvuuksia, jotka olisivat voineet sallia pääsyn käyttäjätileille. Hyökkääjät olisivat voineet muokata käyttäjätilien sisältöä ja jopa poimia niille tallennettuja luottamuksellisia, henkilökohtaisia tietoja.

Amerikkalainen Leitner-Poma on yksi suurista hiihtohissien valmistajista. Yhtiön haasteena on ollut hissien etävalvonta, johon aiemmin on käytetty manuaalisesti ylläpidettäviä Cisco-yhteyksiä. Nyt hissejä valvotaan suomalaiselle turvatulla etäyhteydellä.

Samalla kun johdolliset kuulokkeet alkavat kadota markkinoilta on Bluetooth-tekniikkaa hallinnoiva järjestö esitellyt uuden audiokoodekin, joka lupaa korjata tekniikan puutteet audiosignaalin siirrossa. Äänenlaatu paranee, siirron tehonkulutus pienenee ja paritus menee uusiksi: jatkossa samaan lähteeseen voidaan liittyä useammilla laitteilla.

Bristolin yliopiston ja Tanskan teknisen yliopiston (DTU) tutkijat ovat yhteisvoimin onnistuneesti kehittäneet piirirakenteita, jotka kykenevät koodaamaan kvantti-informaatiota piireissä muodostetussa valolla. Innovaatio mahdollistaa kvantti-informaation erittäin tehokkaan prosessoinnin erittäin alhaisella kohinalla. Demonstraatio voisi mahdollistaa merkittävän lisäyksen kykyyn tuottaa monimutkaisempia kvanttipiirejä, joita vaaditaan kvanttilaskennassa ja viestinnässä.

Avoimeen käskykantaan perustuvien RISC-V-prosessorien IP- ja piiratkaisujen toimittaja SiFive on sopinut yhteistyöstä IP-yritys Cevan kanssa. Sen myötä RISC-V-arkkitehtuurilla voidaan toteuttaa verkon reunalla toimivia laitteita, jotka kykenevät itsenäiseen tekoälyn prosessointiin.

Las Vegasin CES-messuilla tapahtui odotettu julkistus, kun Lenovo esitteli maailman ensimmäisen 5G-modeemilla varustetun kannettavan tietokoneen. Yoga 5G tulee saataville keväällä 2020. Yhdysvalloissa alkaen-hinta on 1 499 dollaria, ja hinta Suomessa selviää myöhemmin.

Western Digitalin nykyään omistama Sandisk esittelee Vegasin CES-messuilla kannettavaa ulkoista SSD-asemaa, jolla sopii dataa massiiviset kahdeksan teratavua. Bitit siirtyvät levyn ja koneen välillä 20 gigabitin sekuntinopeudella.

Infrapuna-antureita käytetään monissa laitteissa esimerkiksi mittaamaan objektien liikettä ja etäisyyttä. Nykyanturit kuitenkin toimivat taajuusalueella, jolla on omat rajoituksensa ja puutteensa. Taiwanilainen Artilux esittelee Las Vegasin CES-messuilla uutta anturiperhettä, jossa monet näistä puutteista on korjattu. Tällä hetkellä esimerkiksi älypuhelimien ToF-anturit (time-of-fight) toimivat 850 tai 940 nanometrin aallonpituudella. Tämän takia ne eivät toimi kovin hyvin kirkkaassa auringonpaisteessa. Lisäksi taajuusalue voi olla potentiaalisesti vaarallinen ihmissilmän kannalta.

Pelaajat ovat vaativimpia näyttöjen käyttäjiä, ajattelee grafiikkayritys Nvidia. Las Vegasin CES-messuilla se esittelee yhdessä Asusin kanssa valmistettuja, maailman nopeimpia näyttöjä. Esillä oleva 24,5-tuumainen ruutu päivittää kuvansa 2,8 millisekunnin välein.