Avoimeen käskykantaan perustuvien RISC-V-prosessorien IP- ja piiratkaisujen toimittaja SiFive on sopinut yhteistyöstä IP-yritys Cevan kanssa. Sen myötä RISC-V-arkkitehtuurilla voidaan toteuttaa verkon reunalla toimivia laitteita, jotka kykenevät itsenäiseen tekoälyn prosessointiin.

Las Vegasin CES-messuilla tapahtui odotettu julkistus, kun Lenovo esitteli maailman ensimmäisen 5G-modeemilla varustetun kannettavan tietokoneen. Yoga 5G tulee saataville keväällä 2020. Yhdysvalloissa alkaen-hinta on 1 499 dollaria, ja hinta Suomessa selviää myöhemmin.

Western Digitalin nykyään omistama Sandisk esittelee Vegasin CES-messuilla kannettavaa ulkoista SSD-asemaa, jolla sopii dataa massiiviset kahdeksan teratavua. Bitit siirtyvät levyn ja koneen välillä 20 gigabitin sekuntinopeudella.

Infrapuna-antureita käytetään monissa laitteissa esimerkiksi mittaamaan objektien liikettä ja etäisyyttä. Nykyanturit kuitenkin toimivat taajuusalueella, jolla on omat rajoituksensa ja puutteensa. Taiwanilainen Artilux esittelee Las Vegasin CES-messuilla uutta anturiperhettä, jossa monet näistä puutteista on korjattu. Tällä hetkellä esimerkiksi älypuhelimien ToF-anturit (time-of-fight) toimivat 850 tai 940 nanometrin aallonpituudella. Tämän takia ne eivät toimi kovin hyvin kirkkaassa auringonpaisteessa. Lisäksi taajuusalue voi olla potentiaalisesti vaarallinen ihmissilmän kannalta.

Pelaajat ovat vaativimpia näyttöjen käyttäjiä, ajattelee grafiikkayritys Nvidia. Las Vegasin CES-messuilla se esittelee yhdessä Asusin kanssa valmistettuja, maailman nopeimpia näyttöjä. Esillä oleva 24,5-tuumainen ruutu päivittää kuvansa 2,8 millisekunnin välein.

Macbook Pro vuodelta 2015 on toiminut luotettavasti ja koska koneen muistikin on päivitetty suurempaan, ei sen vaihtaminen uuteen houkuttele. Viimeisen vuoden aikana koneen akun suorituskyky on kuitenkin lähtenyt hiipumaan, joten ajatus akun vaihtamisesta on ollut agendalla.

Teslan suuri innovaatio sähkövetoisuuden ja suorituskyvyn lisäksi on yrityksen kyky päivittää autojensa ominaisuuksia uusilla softilla, tyypillisesti yön aikana. Las Vegasin CES-messuilla NXP Semiconductors esittelee piirisarjaa, joka tuo saman toiminnallisuuden kaikkiin autoihin.

Tokion teknillisen instituutin tutkijat kehittävät uutta materiaalikokoonpanoa, jonka avulla voitaisiin kehittää nykyistä parempia magneettisille hajasaantimuisteja. Nämä muistit perustuisivat spinin hyödyntämiseen ja ne voisivat suorituskyvyllään ylittää nykyiset tallennuspiirit.

ETN vetäytyy tänään ansaitulle joulutauolle. Sitä ennen on kuitenkin syytä nimetä vuoden 2019 luetuin uutinen. Tittelin saa jo tammikuussa uutisoitu HERE-palveluiden laajentumisesta sisätilapaikannukseen.

