Etälukemisen läpimurto: Uuden tagin voi lukea suoraan kännykän näytöllä

RFID-tunnisteet ovat erittäin käteviä monenlaisen informaation jakamiseen, mutta ne vaativat aina erillistä lukulaitetta. Belgialaiset tutkijat ovat nyt kehittäneet tunnisteen, joka voidaan lukea tavallisilla älypuhelinten kosketusnäytöillä.

Asialla ovat mikroelektroniikan tutkimuskeskus IMEC, TNO sekä kortti- ja peliyritys Cartamundi. Heidän kehittämänsä C-touch-tagi on joustava ja kapasitiivinen ja se kommunikoi tavallisten kosketusnäyttöjen kanssa. C-touch-tunnisteet voidaan integroida monenlaisiin paperi- ja muovipohjaisiin esineisiin, kuten lippuihin, varmennettuihin asiakirjoihin, maksukortteihin, älykkäiden tuotteiden toteuttamiseen. Internet-yhteys muodostetaan yksinkertaisesti asettamalla merkitty kohde kosketusnäyttöön tai päinvastoin.

C-touch-tunnisteet ovat ohuita ja joustavia siruja, jotka voidaan integroida paperi- ja muovituotteisiin. Älykortit tai muut esineet, joissa on upotetut C-touch-tunnisteet, voivat olla turvallisesti vuorovaikutuksessa 4,5 miljardin älypuhelimen kanssa. Lisäksi lukeminen onnistuu muilla laitteilla, joissa on kapasitiivinen kosketusnäyttö.

C-touch-tunnisteet tarjoavat ratkaisun, jolla merkitä biljoonia esineitä. Tutkioiden mukaan tekniikka on erinomainen pohja ”kaiken internetille (Internet-of-Everything) ilman, että vaaditaan lisälaitteita ja suuria uudelleenmäärityksiä tai lisäkustannuksia käyttäjille.

Olemassa oleviin RFID-tekniikoihin kuten NFC:een verrattuna uusi C-touch-tunniste ei vaadi ulkoista antennia. Pieni antenni on osa sirua itse, mikä tekee ratkaisun paljon nykyisiä tageja pienemmäksi. Pieni koko mahdollistaa integroinnin jokapäiväisiin esineisiin.

C-touch-tunnisteet ovat vaihtoehto kaikissa niissä käyttötapauksissa, joissa vuorovaikutus kosketusnäyttöjen kautta on mahdollista, mutta RFID / NFC-tunnisteet ovat joko liian suuria tai liian kalliita tai joissa kontaktiton lukeminen on haitta. CTouch-tunnistetekniikka on kuvattu Nature Electronics -lehdessä. Se perustuu ohutkalvotransistoritekniikkaan ja saa virtansa ohutkalvoakusta tai ohutkalvoisesta aurinkokennosta, joka muuntaa valon kosketusnäytöltä. 12-bittinen ohutkalvoinen kapasitiivinen tunniste siirtää dataa 36 bitin sekuntinopeudella 0,6 voltin syöttöjännitteellä, mikä on yhteensopiva kaupallisesti saatavien kosketusnäyttölaitteiden kanssa ilman muutoksia.

Joustavassa integroidussa ohutkalvopiirissä on 0,8 cm2 sirulla oleva monoliittinen antenni ja se kuluttaa tehoa vain 38 nanowatin verran. C-Touchin tutkimusta tehtiin Holst Centerissä ja projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.