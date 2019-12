LiDAR-monitasoskanneri tunnistaa objekteja tarkasti

Teollisuuden anturijärjestelmien valmistaja Pepperl+Fuchs esittelee uuden R2300-monitasoskannerin Nürnbergin 2019 SPS -ammattimessuilla. Objektien 3D-tunnistukseen tarkoitettu anturi tekee vaikutuksen korkealla mittaustiheydellään.

Kompakti ja helposti integroitava kotelo sisältää erittäin tarkan LiDAR-lasermittausteknologian, joka analysoi yhteensä neljä skannaustasoa ja joka voi tunnistaa ja mitata objektien pituuden, leveyden ja korkeuden. Anturissa käytettävät lukuisat innovatiiviset tuoteominaisuudet takaavat, että tunnistus on hyvin luotettavaa ja käytettävissä vaativissakin sovelluksissa.

R2300-skannerin korkeus on vain 58 millimetriä. Sen LiDAR-anturi mittaa kulman ja etäisyyden kiinteissä ja mobiileissa sovelluksissa. Laite käyttää neljää hieman porrastettua skannaustasoa, jotka generoidaan anturikotelon sisällä pyörivällä peilillä. Tämä mahdollistaa ympäristön kontaktittoman 3D-skannauksen.

R2300:n mittausalueen avauskulma on 100 astetta. Mittausalue yltää jopa kymmeneen metriin, jos objektit ovat kirkkaita, ja neljään metriin, jos pinnat ovat tummia. Mittaustaajuus on 50 kHz. Skannaustaajuudeksi voidaan valita 12,5 tai 25 Hz sekä resoluutioksi jopa 4000 pikseliä skannausta kohden.

Seuranta-aluetta voidaan lisäksi muokata joko valitsemalla seuranta-alueen ulkopuolella olevat peitettävät alueet tai asentamalla toinen R2300-skanneri ensimmäisen laitteen rinnalle, jolloin näkökenttä kasvaa 180 asteeseen. R2300:n kulmaresoluutio on vain 0,1 astetta, mihin tällä hetkellä ei Pepperl+Fuchsin mukaan yllä yksikään vastaava LiDAR- tai monitasoskanneri.

R2300:n mahdolliset sovellukset - mukaan lukien sellaiset alueet kuten intralogistiikka, mobiililaitteet ja robotiikka - vaativat, että monitasoskanneri on malliltaan erityisen lujatekoinen. Tästä syystä anturin kotelo on muodostettu kestävästä muovimateriaalista ja anturipään elektroniikka on toteutettu kiinteillä komponenteilla, mikä antaa tehokkaan suojauksen tärinää vastaan.

R2300:n integroitu pilottilaser yksinkertaistaa anturin suuntausprosessia pintojen ja haluttujen kohteiden mukaisesti käyttöönottovaiheessa. Se kytketään käyttöön suuntausta varten ja on aktiivinen ainoastaan käyttöönoton aikana. Muita työkaluja ei tarvita, koska näkyvä punainen lasersäde noudattaa samaa reittiä kuin varsinainen infrapuna-mittauslaser.

R2300 tuottaa aikaleimalla varustettua dataa kulmasta, etäisyydestä ja heijastavuudesta. Data lähetetään laitteen Ethernet-liitännän kautta, jolloin lukuisat automaatiojärjestelmät voivat käyttää dataa. R2300:sta julkaistaan lähitulevaisuudessa versio, joka tarjoaa enemmän liitäntävaihtoehtoja ja joka voidaan integroida helposti ja kustannustehokkaasti joustavan liitäntämoduulin avulla.