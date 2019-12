Yli 80 prosenttia suomalaisista kokee, etteivät älypuhelimet kestä käytössä riittävään pitkään. Tämä selvisi Nokia-puhelimia kehittävän HMD Globalin tutkimuksessa, jossa selvitettiin älypuhelinten hankintaa ja puhelimia koskevia asenteita Suomessa.

RFID-tunnisteet ovat erittäin käteviä monenlaisen informaation jakamiseen, mutta ne vaativat aina erillistä lukulaitetta. Belgialaiset tutkijat ovat nyt kehittäneet tunnisteen, joka voidaan lukea tavallisilla älypuhelinten kosketusnäytöillä.

Teollisuuden anturijärjestelmien valmistaja Pepperl+Fuchs esittelee uuden R2300-monitasoskannerin Nürnbergin 2019 SPS -ammattimessuilla. Objektien 3D-tunnistukseen tarkoitettu anturi tekee vaikutuksen korkealla mittaustiheydellään.

Tänään ETN kertaa vuoden luetuimpien uutisten listalta sijat 2-4. Toiseksi eniten lukijoita sai HDMI-kaapelien uusimista koskeva uutinen, kolmanneksi eniten sairaalalaitteen hakkeroinnista kertova juttu ja neljänneksi eniten Nokian myyntispekulaatiot.

Purduen yliopiston tutkijat ovat rakentaneet piirin, joka ratkaisee vuosikymmeniä vanhan haasteen: he integroivat toiminnallisen transistorin ferrosähköiseen RAM-muistiin. Näin samalla piirillä voidaan sekä prosessoida että tallentaa dataa.

Kodin erilaisten älylaitteiden verkottamiseen on tarjolla leegio erilaisia tekniikoita, standardeja ja protokollia. Nyt osa yrityksistä on kyllästynyt sekamelskaan. Applen johdolla ne haluavat kehittää uuden avoimen protokollan, jolla eri laitteet saa liitettyä toisiinsa.

Joulu lähestyy ja ETN kertaa vuoden luetuimpia uutisiaan. Tällä kertaa vuorossa ovat luetuimpien listalla sijoille 5-7 sijoittuneet uutiset. Niistä näkee, että verkkolaitteet, tietoturva ja erityisesti 5G kiinnostivat tänä vuonna lukijoita laajasti.

Mitä mahtaisi teollisuuden koneiden toimintaan vaikuttaa, jos ne näkisivät ympärillään olevat olosuhteet? Älykkään konenäön toteuttamisen vaikeus tiivistyy käsiteltävän datan suureen määrään ja luonteeseen. Teollisessa kuva-anturissa on tyypillisesti miljoonasta kymmeneen miljoonaan pikseliä ja sen kehysnopeudet yltävät useisiin satoihin kehyksiin sekunnissa.

Telia ilmoitti jo tammikuussa lakkauttavansa lankapuhelinpalvelujen tarjoamisen vuoden loppuun mennessä. Lankapuhelimen alasajo on edennyt vuoden aikana suunnitellusti, kun runsaat 6 000 kuluttajaliittymää on suljettu. Asiakkaat ovat lopettaneet liittymiä päättämisilmoituksen jälkeen ja Telia on järjestänyt korvaavia palveluita niitä halunneille asiakkaille.

Ranskalaisen GreenWave Technologiesin uusin piiri vastaa moneen tämän hetken kuumaan trendiin. Yhtiön uusi prosessori tuo tekoälylaskennan verkon reunalle avoimilla RISC-V-ytimillä ja sen tehonkulutus on FD-SOI-prosessin ansiosta merkittävästi kilpailijoita pienempi.