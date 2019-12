Joulu lähestyy ja ETN kertaa vuoden luetuimpia uutisiaan. Tällä kertaa vuorossa ovat luetuimpien listalla sijoille 5-7 sijoittuneet uutiset. Niistä näkee, että verkkolaitteet, tietoturva ja erityisesti 5G kiinnostivat tänä vuonna lukijoita laajasti.

Mitä mahtaisi teollisuuden koneiden toimintaan vaikuttaa, jos ne näkisivät ympärillään olevat olosuhteet? Älykkään konenäön toteuttamisen vaikeus tiivistyy käsiteltävän datan suureen määrään ja luonteeseen. Teollisessa kuva-anturissa on tyypillisesti miljoonasta kymmeneen miljoonaan pikseliä ja sen kehysnopeudet yltävät useisiin satoihin kehyksiin sekunnissa.

Telia ilmoitti jo tammikuussa lakkauttavansa lankapuhelinpalvelujen tarjoamisen vuoden loppuun mennessä. Lankapuhelimen alasajo on edennyt vuoden aikana suunnitellusti, kun runsaat 6 000 kuluttajaliittymää on suljettu. Asiakkaat ovat lopettaneet liittymiä päättämisilmoituksen jälkeen ja Telia on järjestänyt korvaavia palveluita niitä halunneille asiakkaille.

Ranskalaisen GreenWave Technologiesin uusin piiri vastaa moneen tämän hetken kuumaan trendiin. Yhtiön uusi prosessori tuo tekoälylaskennan verkon reunalle avoimilla RISC-V-ytimillä ja sen tehonkulutus on FD-SOI-prosessin ansiosta merkittävästi kilpailijoita pienempi.

Ruotsalaisen Linköpingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet optisia nanoantenneja, jotka on valmistettu johtavasta polymeeristä. Antennit mahdollistavat täysin uudentyyppisten hallittavissa olevien optisten nanokomponenttien kehittämisen.

Kyberturvallisuusalalla on maailmanlaajuisesti huutava pula alan osaajista. Erityisesti pulaa on naisosaajista, joita on alalla olevista vain alle 20 prosenttia. Future Female -verkosto, Helsec ry ja kyberturvayhtiö Nixu aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on saada naisia kiinnostumaan kyberturvallisuudesta ja työskentelemään alalla.

Lähimaksaminen on kätevää, tapahtui se sitten kortilla ja älypuhelimella. NFC-pohjaisilla ratkaisuilla on kuitenkin puutteensa, kuten se, että maksulaite pitää viedä lähelle lukupäätettä. Nyt näyttää siltä, että ultralaajakaistainen UWB-tekniikka lunastaa vihdoin lähimaksamisen alkuperäisen lupauksen.

Singaporen kansallisen yliopiston (NUS, National University of Singapore) tutkijoiden uraauurtava tutkimus on löytänyt tehokkaan tavan käyttää spinaaltoja kääntämään magnetoituminen huoneenlämpötilassa. Tämän ansiosta voidaan tulevaisuudessa kehittää energiatehokkaampia spineihin perustuvia muisteja ja logiikkapiirejä.

ETN:n tietokannassa on tällä hetkellä reilut 10 tuhatta uutista ja määrää kasvaa tasaisella parintuhannen vuosivauhdilla. Kerromme nyt joulutauon alla, mitä uutisia on luettu eniten. Sijoilla 8-10 ovat uutiset sähköauton lataamisesta kotipistokkeen kautta, Huawein ongelmista ja aurinkokennotekniikan kehityksestä.

Tietoliikenneyhtiö Cisco yllätti monet, kun esitteli oman strategiansa tulevaisuuden internetiksi. Yllätystä aiheutti ennen kaikkea se, että yritys julkisti oman verkkoprosessoriarkkitehtuurinsa. Silicon One -alustan myötä vanhasta verkkolaitetoimittaja tuli siis kerta heitolla puolijohdeyritys.