Kyberturvallisuusalalla on maailmanlaajuisesti huutava pula alan osaajista. Erityisesti pulaa on naisosaajista, joita on alalla olevista vain alle 20 prosenttia. Future Female -verkosto, Helsec ry ja kyberturvayhtiö Nixu aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on saada naisia kiinnostumaan kyberturvallisuudesta ja työskentelemään alalla.

Lähimaksaminen on kätevää, tapahtui se sitten kortilla ja älypuhelimella. NFC-pohjaisilla ratkaisuilla on kuitenkin puutteensa, kuten se, että maksulaite pitää viedä lähelle lukupäätettä. Nyt näyttää siltä, että ultralaajakaistainen UWB-tekniikka lunastaa vihdoin lähimaksamisen alkuperäisen lupauksen.

Singaporen kansallisen yliopiston (NUS, National University of Singapore) tutkijoiden uraauurtava tutkimus on löytänyt tehokkaan tavan käyttää spinaaltoja kääntämään magnetoituminen huoneenlämpötilassa. Tämän ansiosta voidaan tulevaisuudessa kehittää energiatehokkaampia spineihin perustuvia muisteja ja logiikkapiirejä.

ETN:n tietokannassa on tällä hetkellä reilut 10 tuhatta uutista ja määrää kasvaa tasaisella parintuhannen vuosivauhdilla. Kerromme nyt joulutauon alla, mitä uutisia on luettu eniten. Sijoilla 8-10 ovat uutiset sähköauton lataamisesta kotipistokkeen kautta, Huawein ongelmista ja aurinkokennotekniikan kehityksestä.

Tietoliikenneyhtiö Cisco yllätti monet, kun esitteli oman strategiansa tulevaisuuden internetiksi. Yllätystä aiheutti ennen kaikkea se, että yritys julkisti oman verkkoprosessoriarkkitehtuurinsa. Silicon One -alustan myötä vanhasta verkkolaitetoimittaja tuli siis kerta heitolla puolijohdeyritys.

Yhdysvallat painostaa edelleen Euroopan maita ja operaattoreita välttämään Huawein laitteita 5G-verkoissaan tietoturvasyistä. Norjalainen Telenor paljasti juuri oman strategiansa 5G-rakentamisen suhteen ja sen malli voi päteä Euroopassa varsin laajasti.

Broadcom on tuonut markkinoille uuden verkkoprosessorin StrataXGS-sarjaan. Tomahawk 4 -piiri tuo yhdellä sirulla ennennäkemättömän 25,6 terabitin kaistanleveyden. Lukema on kaksi kertaa suurempi kuin yhdessäkään markkinoilla löytyvässä Ethernet-piirissä.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat auttoivat hiljattain korjaamaan WhatsApp-pikaviestisovelluksen vian, joka olisi kaatanut sovelluksen kaikilta keskusteluryhmän jäseniltä. Saadakseen WhatsAppin uudelleen käyttöön ryhmäläisten olisi pitänyt poistaa sovellus ja asentaa se uudelleen sekä sen jälkeen vielä poistaa ryhmä, jossa haitallinen viesti sijaitsi.

F-Securen konsultit ovat havainneet useita virheitä suositussa langattomassa Clickshare-esitysjärjestelmässä. Osa näistä virheistä on hyödynnettävissä alle minuutissa. Hyökkääjät voivat siepata ja käsitellä tietoja esityksen aikana, varastaa salasanoja ja muita luottamuksellisia tietoja, asentaa takaportteja sekä muita haittaohjelmia. Barcon langaton ClickShare-esitysjärjestelmä on yhteistyökäyttöön tarkoitettu työkalu, jolla voi esittää sisältöä useista eri laitteista. ClickShare on erityisen suosittu yrityskäytössä.

5G-verkot tulevat ja operaattorit myyvät jo innolla peitoltaan paranevia verkkoja ja kasvavia datanopeuksia. Siinä ”oikeassa 5G:ssä” myös puhelut siirtyvät täysin NR-radion yli. Ericsson ja Mediatek ovat nyt ottaneet tässä tärkeän askeleen eteenpäin.